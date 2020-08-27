До офіційного релізу Mafia: Definitive Edition, ремейка класичного екшену 2002 року, залишається ще цілий місяць. Однак, розробники зі студії Hangar 13 і компанія 2K Games продовжують активно ділитися подробицями про своє творіння.

Цього разу глядачам запропонували нову демонстрація геймплейного процесу, повідомляє 24 канал.

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Запис триває практично двадцять хвилин і при цьому супроводжується коментарями Хейдена Блекмана (Haden Blackman), керівника команди розробників, який розповів про те, що колектив намагався відтворити оригінал, але тільки із застосуванням сучасних технологій.

Відео запису ігрового процесу Mafia: Definitive Edition

Крім того попередню версію гри розробники розіслали блогерам та оглядачам, які отримали можливість "помацати" ремейк та оцінити його. В YouTube можна знайти чимало відео з оглядами, які демонструють відмінності між оригіналом та римейком.

Mafia: Definitive Edition вийде 25 вересня, а вже завтра, 27 серпня, на церемонії відкриття виставки gamescom 2020 буде представлений сюжетний трейлер гри.