Крім неймовірної щедрості, сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store відомий своєю любов'ю робити сюрпризи. Так, на старті попередньої безкоштовної роздачі магазин заявив, що наступним на черзі стане Stick It To The Man. Однак, крім нього, магазин подарує геймерам ще два знакових тайтли.

Несподівано Epic Games Store затіяв роздачу хакерського бойовика Watch Dogs 2. Не так давно її вже дарувала геймерам сама Ubisoft. Якщо хтось з якоїсь причини не встиг забрати – зараз саме час, повідомляє 24 канал. Цікаво PlayStation 5: українські цінники на ексклюзиви та аксесуари нової консолі Watch Dogs 2 – Launch Trailer: Замикає список безкоштовних тайтлів тижня Football Manager 2020. Що це за гра, зрозуміло вже з самої назви. Так що всім любителям футболу рекомендується забрати її якомога швидше. Приємний бонус – кроссплей з користувачами Steam. Football Manager 2019 – Launch Trailer: Як забрати ігри Щоб безкоштовно додати в бібліотеку Stick It To The Man!, потрібно пройти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримати". Розжитися Watch Dogs 2 можна тут, а урвати Football Manager 2020 року можна тут. Щедра акція триватиме до 24 вересня, 18:00 за київським часом. Наступним халявним тайтлов стане RollerCoaster Tycoon 3. Якщо тільки EGS не приготував ще якихось приємних сюрпризів.