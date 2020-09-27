Xiaomi India анонсувала нову програму, в рамках якої вона створить в Індії цілу мережу невеликих "магазинів на колесах" Mi Store on Wheels. За допомогою цієї програми Xiaomi хоче запропонувати свою продукцію жителям віддалених куточків країни.

Новий канал поширення є частиною ініціативи, яка спрямована на стирання кордонів між онлайн та офлайн-торгівлею, повідомляє Gizmochina.

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За словами Муралікрішнана Бі, головного операційного директора Xiaomi Mi India, проєкт Mi Store on Wheels націлений на те, щоб продемонструвати продукцію магазинів Mi Store в областях з обмеженим доступом. Він також заявив, що компанія "дотримується всіх необхідних правил гігієни й безпеки, зберігаючи соціальну дистанцію. Ці точки будуть повністю безпечні для відвідування споживачами".

Що продаватимуть в магазинах на колесах

У магазинах Mi Store on Wheels будуть представлені всі недавно випущені смартфони Redmi, включаючи Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max і Redmi 9A. Крім смартфонів, ці мобільні магазини будуть також продавати інші продукти Xiaomi, включаючи розумні телевізори, приставки, камери спостереження, навушники, сонцезахисні окуляри, портативні акумулятори та інші аксесуари.



Завдяки таким магазинам Xiaomi зможе продавати свої ґаджети в найбільш віддалених куточках Індії

Цей крок компанії спрямований на впровадження інновацій в існуючу роздрібну мережу. Mi Store on Wheels – це також метод збільшення продажів в областях, які менш доступні для роздрібних і онлайнових магазинів під час триваючої пандемії коронавірусу. Новий канал поширення є частиною ініціативи, яка спрямована на стирання кордонів між онлайн та офлайн-торгівлею.