Apple нещодавно представила нову магнітну зарядку для своїх пристроїв – MagSafe та MagSafe Duo Charger. Тепер компанія розкрила ціну останньої.

Інформація про ціну з'явилася на офіційному сайті Apple. До цього жодних даних про пристрій не надавали.

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Що показали

Цінник дивує, адже MagSafe Duo Charger коштує втричі більше, ніж звичайний MagSafe – 130 доларів за подвійну модель проти 40 доларів за звичайну. В перерахунку на гривні це приблизно 3 700 та 1 125 гривень відповідно.



Apple розкрила ціну MagSafe Duo Charger / скріншот

MagSafe Duo Charger призначена для одночасного заряджання одразу двох пристроїв. Наприклад, смартфону та розумного годинника. Специфікацій продукту Apple не вказує. Можна відзначити лише, що MagSafe Duo Charger, як і звичайну зарядку MagSafe, рекомендують використовувати з 20-ватним блоком живлення. У комплекті з новою зарядкою поставляється кабель USB-C to Lightning довжиною 1 м.