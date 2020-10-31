Виробник іграшок Mattel, перед виходом другого сезону серіалу "Мандалорець", випустив незвичайну ляльку. Вона буде коштувати 69,99 долара.

Американський виробник іграшок Mattel розпочинає продаж нової іграшки за мотивами серіалу "Мандалорець", повідомляє My Disney Dorks.

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Що відомо

Це буде лялька персонажа, якого глядачі прозвали "Малюк Йода", хоча творці серіалу заперечують, що це саме він.

Новинка отримала радіоуправління. Вона вміє ходити, повертати голову, рухати руками і ворушити вухами. Висота ляльки близько 28 см. Іграшка одягнена в свій фірмовий халат. В комплекті є також спеціальні ноші для транспортування, листівки та кулон Мандалорця.



Упаковка нової іграшки / фото screenrant

Однак, мабуть, найбільш вражаюча і цікава особливість полягає в тому, що якщо ви тричі погладите іграшку по голові, вона підніме руку, закриє очі і зітхне, ніби використовуючи силу. Загалом іграшка має понад 25 звукових і рухових комбінацій.

Дивіться демонстрацію можливостей іграшки: відео

Керувати нею можна за допомогою контролера, який надівається на руку. Він зроблений у вигляді брелка для стеження. В серіалі такий використовують мисливці за головами.

Коли чекати

У продаж новинка надійде на початку листопада. Але у ShopDisney вже доступне передзамовлення за 69,99 долара.