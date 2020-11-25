Сьогодні Марс нагадує пустелю, але людство щоразу знаходить все більше свідчень тому, що колись він був водним світом. Цього разу фахівці дійшли висновку, що в далекому минулому Марс зазнав повені планетарного масштабу. Вона могла бути спровокована космічною катастрофою.

Роботи проводилися співробітниками Державного університету Джексона (США), Гавайського університету і Лабораторії реактивного руху НАСА. Фахівці вивчали дані від Curiosity, пише nature.

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Що відомо

Марсохід Curiosity вісім років працює в місці, відомому як кратер Гейла, вік якого оцінюється в 3,5–3,8 мільярда років. Ровер поступово підіймається на гору Шарп – височину в центрі кратера. У міру того, як апарат набирав висоту, вчені визначили, що ударний кратер колись був чашею стародавнього озера. Воно було дуже активним, постійно наповнювалося і висихало, на що вказують так звані "гравійні гряди". На Землі такі утворення в породі створюють дуже швидкі і сильні потоки води.

Висота знайдених утворень досягає 10 метрів. Вимірявши проміжки між ними, вчені розрахували, що для їх утворення потрібен потік глибиною 24 метри і більше. Швидкість такого паводку становить не менше 10 метрів на секунду – це колосальна руйнівна сила. Кратер Гейла пережив багато ударів стихії, але та повінь була найсильнішою в його історії.

Імовірно, майже 4 мільярди років тому Марс зіткнувся з іншим космічним тілом. Це спричинило викид енергії, який призвів до масштабного танення льоду. Водні пари, вуглекислий газ і метан, викинуті в атмосферу, спровокували зміну клімату. І на поверхню Марсу обрушилися тривалі проливні дощі.