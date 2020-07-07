Марсохід Curiosity, який зараз займається вивченням поверхні Червоної планети, відправили у "літню подорож" до наступного пункту призначення. Для цього йому треба проїхати приблизно одну милю (близько 1,61 км).

Наступна зупинка Curiosity – це територія на горі Шарпа, що містить сульфати, передає engadget.com.

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На Землі ця сировина утворюються в водних територіях при випаровуванні води. Тож журналісти жартують, що марсохід відправився у відпустку.

Чому це важливо

Насправді ж вивчення цього регіону на Марсі є дуже важливим. Зібрані дані можуть дати змогу краще зрозуміти клімат Марса і його перспективи для підтримки життя.

З 2019 Curiosity вивчає багату глиною середу гори Шарпа. Зокрема, апарат передає вченим інформацію про те, чи могло існувати раніше рідкому середовищі життя, наприклад давні мікроорганізми. Тепер марсохід покине багате глиною середовище, щоб досягти пункту призначення, він має обігнути піщану ділянка поверхні. Головне випробування полягає у тому, щоб не застрягти в ньому.

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NASA очікує, що марсохід прибуде до місця призначення восени. Хоча ця "літня подорож" може зайняти трохи більше часу, якщо команда на Землі вирішить зупинитися і зібрати зразки по дорозі.