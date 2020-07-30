Місія NASA Mars 2020, яка повинна посадити всюдихід Perseverance на Червону планету, стартує вже сьогодні о 14:50 за київським часом. Розповідаємо все. що потрібно знати про місію Perseverance.

Як повідомляє 24 канал, ракета-носій Atlas V повинна запустити апарат 30-го липня з мису Канаверал, Флорида.

Пряма трансляція запуску

Скільки часу Perseverance летітиме до Марсу

Подорож триватиме сім місяців. Марсохід Perseverance ("Наполегливість") здійснить посадку очікувано 18 лютого 2021 року в кратері Джезеро. Як тільки марсохід висадиться, ступінь спуску трохи набере висоту і впаде в декількох сотнях метрів від марсохода.

Цілі місії Mars 2020

Основною метою місії буде пошук слідів минулого мікробного життя. З цією метою, всюдихід буде подорожувати кратером, щоб знайти камені, які, по суті, формуються у водному середовищі.

Після того, як вони будуть знайдені, Perseverance візьме маленькі проби на глибині п'ять сантиметрів з тієї ж ділянки, де будуть знайдені камені. Потім матеріал буде подрібнений для зберігання, а згодом проаналізований.



Марсохід Perseverance шукатиме на Марсі сліди форм життя

Варто зазначити, що деякі з цих зразків (найбільш перспективні) також планується запечатати для майбутнього повернення на Землю. Для цієї місії, під назвою "Повернення зразків з Марса", NASA співпрацюватиме з Європейським космічним агентством.

Коптер Ingenuity

Зрештою в рамках місії NASA випробує перший марсіанський компет Mars Helicopter Scout який назвали Ingenuity. Цей маленький вертоліт вперше в історії пролетить над поверхнею іншої планети. Самостійно він не буде займатися ніякими дослідженнями.

Відео демонструє марсіанський коптер

Завдання у демонстраційного апарату – просто працювати. Без жартів інженери ставлять перед Ingenuity чотири завдання:

пережити старт з мису Канаверал і дістатися до Марса;

безпечно сісти з марсоходом на поверхню і відокремитися від нього;

пережити холодні марсіанські ночі;

автономно працювати і заряджати батареї за допомогою сонячних панелей.

Після цього буде перша спроба автономного польоту. Якщо вона виявиться успішною, інженери планують протягом 30 марсіанських сол зробити ще до чотирьох запусків.

Якщо це вдасться, то в найближчі роки американське агентство може розробити на його базі інші літальні апарати.

Автори проєкту AlphaCentauri детально розповіли про місію Mars 2020