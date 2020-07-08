Генеральний директор Tesla продовжує ударними темпами піднімати капіталізацію своєї компанії. Закривши другий квартал з відмінними результатами, Маск дав зрозуміти, що Tesla планує будівництво ще однієї Gigafactory в Азії, але вже не в Китаї. Щоправда, ресурси у компанії з'являться на це не раніше, ніж через півтора роки – вона вже веде будівництво трьох фабрик одночасно.

Користувачі Twitter запитали у голови компанії, чи планує Tesla "розширити Gigafactory в Азії за межами Китаю".

Так, але спочатку нам потрібно закінчити Giga в Берліні і другу Giga у США, щоб обслуговувати східну половину Північної Америки,

– відповів Маск.

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Де збудують новий завод Gigafactory

Глава Tesla не розкрив подробиць, але передплатники відразу припустили, що новий завод буде розташований у Південній Кореї або Японії. Обидві країни є лідерами в автомобільної промисловості і роблять ставку на відновлювальні джерела енергії та електромобілі.

Крім того, у кожній з цих країн у Tesla давні партнери, зокрема, постачальники акумуляторів. Розміщення наступної фабрики в одній з цих країн буде логічно з точки зору логістики, повідомляє Electrek.

Проте швидше за все, будівництво нової Gigafactory – п'ятої за рахунком – почнеться не раніше, ніж через два роки. Зараз у Tesla в пріоритеті інші завдання: нарощування виробничої потужності в США, будівництво Gigafactory в Остіні і в Берліні, а також розширення Gigafactory в Шанхаї. Перший пункт відноситься до заводам у Фрімонті і Неваді.

Для чого Tesla ще один завод

Підвищений попит на електромобілі Tesla застав Маска зненацька, тому глава компанії швидко збільшує кількість вироблених електромобілів, щоб задовольнити попит потенційних покупців.

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Те ж можна сказати і про другий пункт – будівництво фабрики в Остіні, штат Техас. Завод буде спрямований на покупців у Північній Америці, яким поки що доводиться чекати кілька тижнів отримання купленого електромобіля. Tesla обіцяє завершити будівництво Gigafactory вже в наступному році.