Заснована Ілона Маском компанія Neuralink провела у суботу захід, на якому відзвітувалася про виконану за рік роботу. У режимі живої трансляції показали роботу мікрочіпа, з'єднаного нитками-електродами з мозком, а також друге покоління робота-хірурга, який імплантує цей пристрій.

Серпневий захід Маск анонсував ще місяць тому, і пообіцяв показати нове покоління робота-хірурга для імплантації імпланта і продемонструвати роботу самого нейроінтерфейсу, розповідає 24 канал.

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Одразу варто зазначити, що чіп пережив чималі зміни та суттєво відрізняється від попередньої моделі N1, яка передбачала кріплення окремого блоку управління за вухом. Тепер це невеличкий круглий чіп "все-в-одному" який кріпиться у отвір в черепі так, що його взагалі не видно ззовні.



Новий чіп Neuralink – Link 0.9

Link 0.9

Ілон Маск показав те над чим працювала компанія впродовж року – чіп Link 0.9, який за допомогою робота хірурга під'єднується до мозку через невеликий отвір завдяки надтонким електродам.



Чіп Link 0.9 від Neralink

Маск обіцяє, що операція триватиме не більше години, буде повністю безболісною та лише з місцевою анестезією, а одразу після імплантації чіпа пацієнт зможе відправитися додому.

Робот для імплантації чіпа Link 0.9

Крім того, Маск наголошує, що операція буде абсолютно безпечною та максимально чистою, без жодної краплини крові, оскільки робот хірург настільки точний, що імплантує мініатюрні електроди в мозок не зачіпаючи капілярів.

Процес вживлення електродів чіпа в мозок

Також Ілон Маск показав трьох здорових свинок, які пережили операції з імплантування чіпу. Одній зі свинок вживили нейрочіп, а згодом демонтували його – це зроблено для того, щоб довести, що організм може безпечно переносити такі операції без шкоди для здоров'я. У майбутньому це дозволить людям відмовлятися від чіпів після операції, якщо вони передумають, або ж, якщо захочуть змінити чіп на досконалішу модель.

Інша свинка демонструвала добре самопочуття з вживленим імплантом двомісячної давності. Маск продемонстрував процес зчитування сигналів мозку та можливість передбачування комп'ютером рухів тварини, яка йшла біговою доріжкою. Лабораторні дослідження демонструють високу точність зчитування сигналів та прогнозування.



Демонстрація зчитування сигналів мозку чіпом

Також показали свинку з двома імплантованими чіпами. Це зробили для того, щоб продемонструвати безпечність імплантації кількох чіпів одразу.

Також Маск розповів про те, що чіп Link 0.9 заряджатиметься за допомогою індукційної зарядки та під'єднуватися до смартфона за допомогою Bluetooth. Також буде окремий додаток, який контролюватиме роботу чіпа та дозволить виконувати деякий набір функцій.



Індукційна зарядка дозволить зарядити чіп вночі

Для чого створили нейроімплант

Ілон Маск неодноразово заявляв, що без нейроімплантів у людства немає шансів перемогти в конкуренції зі штучним інтелектом. Для цих цілей була створена компанія Neuralink, але поки у неї більш приземлені цілі – допомогти пацієнтам з травмами мозку управляти телефонами і комп'ютерами силою думки.



Ілон Маск та робот хірург, який імплантуватиме Link 0.9