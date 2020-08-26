Серед численних проєктів Ілона Маска один з найбільш амбітних – мозкові імпланти Neuralink. Передбачається, що вони дозволять вирішити безліч проблем з мозком і навіть розширити можливості людини. Розробка цих чіпів ведеться у повній секретності, але вже на цьому тижні ми дізнаємося масу подробиць про них.

У своєму твіттері Ілон Маск оголосив, що вже в цю п'ятницю, 28 серпня, пройде перша демонстрація робочого зразка мозкового імпланта Neuralink.

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Наразі неясно – покажуть його окремо або вже вживленим людині. Маск пообіцяв, що нас чекає щось "приголомшливе". Раніше глава Tesla і SpaceX вже заявив про плани до кінця цього року встановити перший імплант в мозок людини.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Неприємні новини

Напередодні презентації чіпа стало відомо, що створення імпланта Neuralink проходило на тлі внутрішнього конфлікту в компанії, крім того мали місце і невдалі експерименти з тваринами. Співробітники компанії Маска поділилися інформацією про перебіг роботи над проєктом з виданням STAT.

Зазначається, що конфлікт між групою вчених та інженерами проєкту виник через вимоги Ілона Маска прискорити терміни. Зрештою через непорозуміння у проєкті залишилися лише двоє з восьми провідних наукових співробітників.

Також стало відомо, що компанія проводила експерименти над тваринами, які несли загрозу їхньому життю. Співробітник Neuralink згадав про невдалий експеримент з підключенням 10 000 мікроелектродів до мозку живої вівці.

Серед іншого зазначається, що Neuralink намагався налагодити співпрацю з лабораторіями Китаю та Росії, але законодавчі обмеження США не дозволили компанії це зробити.

Для чого створюють чип

Розробники Neuralink запевняють, що першочерговим завданням їх чипа є відновлення втраченого зору, слуху та можливості говорити.