Маск покаже мозковий чип Neuralink через кілька днів: проєкт зіткнувся з труднощами
Серед численних проєктів Ілона Маска один з найбільш амбітних – мозкові імпланти Neuralink. Передбачається, що вони дозволять вирішити безліч проблем з мозком і навіть розширити можливості людини. Розробка цих чіпів ведеться у повній секретності, але вже на цьому тижні ми дізнаємося масу подробиць про них.
У своєму твіттері Ілон Маск оголосив, що вже в цю п'ятницю, 28 серпня, пройде перша демонстрація робочого зразка мозкового імпланта Neuralink.
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Наразі неясно – покажуть його окремо або вже вживленим людині. Маск пообіцяв, що нас чекає щось "приголомшливе". Раніше глава Tesla і SpaceX вже заявив про плани до кінця цього року встановити перший імплант в мозок людини.
Неприємні новини
Напередодні презентації чіпа стало відомо, що створення імпланта Neuralink проходило на тлі внутрішнього конфлікту в компанії, крім того мали місце і невдалі експерименти з тваринами. Співробітники компанії Маска поділилися інформацією про перебіг роботи над проєктом з виданням STAT.
Зазначається, що конфлікт між групою вчених та інженерами проєкту виник через вимоги Ілона Маска прискорити терміни. Зрештою через непорозуміння у проєкті залишилися лише двоє з восьми провідних наукових співробітників.
Також стало відомо, що компанія проводила експерименти над тваринами, які несли загрозу їхньому життю. Співробітник Neuralink згадав про невдалий експеримент з підключенням 10 000 мікроелектродів до мозку живої вівці.
Серед іншого зазначається, що Neuralink намагався налагодити співпрацю з лабораторіями Китаю та Росії, але законодавчі обмеження США не дозволили компанії це зробити.
Для чого створюють чип
Розробники Neuralink запевняють, що першочерговим завданням їх чипа є відновлення втраченого зору, слуху та можливості говорити.
Що відомо про чип Neuralink?Імплант складається з декількох частин. Спеціальний робот під'єднує ниткоподібні електроди імпланта до мозку, а сам чип підключаються до невеликого блоку розташованого за вухом. Цей модуль може передавати сигнали мозку по Bluetooth, дозволяючи комп'ютеру контролювати активність мозку.
Схема встановлення імпланта