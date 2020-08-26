Головна проблема авіаконструкторів – гравітація, і якщо літаки на пальному навчилися економічно вигідно її долати, то для електролітаків все ще попереду. Появі повноцінно чистої авіації заважає відсутність налагодженого виробництва акумуляторів з щільністю енергії не менше 400 Вт*год/кг, вважає Ілон Маск. І він впевнений, що такі акумулятори з'являться вже через 3-4 роки.

Відповідаючи одному з користувачів твіттера, глава SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що екологічно чистий літак майбутнього потребуватиме батареї зі щільністю енергії 400 Вт*год на кілограм. Для порівняння: щільність енергії кращих літій-іонних акумуляторів для автомобілів сьогодні дорівнює 250 Вт*год/кг.

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400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years. — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2020

Друга умова – такі акумулятори повинні бути придатні для серійного виробництва, а не просто лабораторні прототипи, що демонструють можливості технології. На думку підприємця, такі революційні розробки з'являться через три або чотири роки.

У 2008 Маск заявляв, що електричні літаки з розвитком батарей та нових технологій стають все більш реальними. Чотири роки по тому Маск оголосив, що вже кілька років тому вигадав конструкцію такого літака. Більш того, він навіть згадував про цю ідею, коли зіграв епізодичну роль у фільмі "Залізна людина 2" 2010 року. А в інтерв'ю 2016 року він пояснив, що цей літак буде VTOL – тобто злітати і сідати вертикально.

Головні труднощі на шляху реалізації такого проєкту – щільність енергії батареї або те, скільки енергії на кілограм маси вона може вмістити. Для літаків це особливо важливий показник, тому що їм доводиться долати силу тяжіння, щоб піднятися у повітря. За словами Маска, для польоту потрібно на так багато енергії, посадка здійснюється багато в чому завдяки гравітації, а ось зліт – найскладніша і найбільш енергоємна частина польотів.