У новій школі Ілона Маска предмети будуть однаковими для усіх незалежно від віку, а уроки будуть проходити раз на тиждень по четвергах. Онлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року, і триватиме один навчальний рік. Річна вартість цього курсу складе 7,500 доларів.

Щоб потрапити в Astra Nova School, дітям потрібно написати есе про свої захоплення і виконати низку завдань, наприклад, наповнити експонатами віртуальну арт-галерею або вибрати кращих астронавтів для першої місії на Марс, розповідає DB.

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Також абітурієнтам необхідно буде переглянути короткий ролик на тему промислового забруднення і визначити, хто в ньому винен. На сайті школи запевняють – правильних або неправильних відповідей немає – керівництво лише хоче почути думки дітей про подібні етичних проблемах.

"На жаль, традиційні школи не працюють над розвитком того, що необхідно дітям в першу чергу: вміння взаємодіяти з проблемами, можливості креативно мислити і формувати власний голос", – повідомляється на сайті Astra Nova School.

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Astra Nova School – не перший шкільний проект Маска. У 2016 році він також заснував школу Ad Astra, де крім його власних дітей безкоштовно вчилися діти деяких співробітників компанії SpaceX. Там працювали над створенням роботів, обговорювали ядерну політику і планували, як протистояти ризикам штучного інтелекту.

Згодом Маск зрозумів, що школа працювала не так, як він задумав, тому він реформував її, допустивши до навчання більше дітей і зосередившись на тому, щоб навчити їх комплексного вирішення проблем.