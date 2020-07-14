Нещодавно американський бізнесмен, CEO Spacex, Ілон Маск поділився думками щодо діяльності українського конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова. Маск назвав українця "одним з найкращих".

Українське посольство в США нагадало Маскові, що у Житомирі є пізнавальний музей, присвячений діяльності Сергія Корольова. Тож дипломати пропонують бізнесменові відвідати Житомир та на власні очі побачити цей музей.

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"У рідному місті інженера Житомирі є чудовий музей Корольова. Ласкаво просимо, приходьте та подивіться", – звернулись у посольстві до Маска.

Sergii Korolyov (Сергій Корольов) is a #Ukraine-born legend. Btw there is a wonderful Korolyov museum in his native city of Zhytomyr. You're very welcome, @elonmusk, come and see

You will enjoy @Ukraine! https://t.co/cDXomjUtsv — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 13, 2020

Маск та Корольов

Нещодавно Ілон Маск розповів, що мав розмову зі сім'єю легендарного конструктора. Також він додав, що вважає Сергія Корольова одним із найкращих.

До речі, у своєму твіті Маск написав прізвище інженера українською та російською мовами – "Корольов / Королёв".