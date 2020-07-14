Маска кличуть в Житомир, щоб побачити музей Корольова
Нещодавно американський бізнесмен, CEO Spacex, Ілон Маск поділився думками щодо діяльності українського конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова. Маск назвав українця "одним з найкращих".
Українське посольство в США нагадало Маскові, що у Житомирі є пізнавальний музей, присвячений діяльності Сергія Корольова. Тож дипломати пропонують бізнесменові відвідати Житомир та на власні очі побачити цей музей.
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"У рідному місті інженера Житомирі є чудовий музей Корольова. Ласкаво просимо, приходьте та подивіться", – звернулись у посольстві до Маска.
Маск та Корольов
Нещодавно Ілон Маск розповів, що мав розмову зі сім'єю легендарного конструктора. Також він додав, що вважає Сергія Корольова одним із найкращих.
До речі, у своєму твіті Маск написав прізвище інженера українською та російською мовами – "Корольов / Королёв".
Що відомо про Сергія Корольова?Це український та радянський інженер у галузі ракетобудування та космонавтики. Його вважають основоположником практичної космонавтики.
Саме під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, а також здійснили перший політ людини в космос.