У середу, 23 вересня, на регіональних сайтах Національної поліції України почали з'являтися фейкові новини про надзвичайні події в різних регіонах. Згодом доступ до сайтів було заблоковано, а на відповідних сторінках відомств у фейсбуці з'явилися спростування.

Так на сайті поліції Рівненської області з’явилося фейкове повідомлення про викид радіоактивних речовин на третьому енергоблоці Рівненської АЕС. У повідомленні також зазначалосся про евакуація мешканців прилеглих сіл, повідомляє 24 канал.

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Аналогічне повідомлення з'явилося і на сайті Вараської міської ради, повідомляє ZAXID.NET. У прес-службі поліції Рівненщини заявили, що відповідні публікації про введення надзвичайного режиму через викид радіоактивних речовин – фейкові.



Новина про викид, яку розмістили на регіональному сайті Нацполіції

На сайт Національної поліції здійснюється хакерська атака. Над проблемою працюють фахівці. Насправді ніяких викидів немає і ніяких тренінгів там не проводиться,

– заявили у поліції.

У своєму фейсбуці МВС повідомило, що зафіксувало несанкціоноване втручання у роботу офіційного веб-сайту Нацполіції. Саме воно й стало причиною того, що на інтернет-сторінках обласних управлінь поліції почала з'являтися неправдива інформація.

Крім "витоку на Рівненській АЕС" зловмисники також розмістили фейк на сторінці обласної поліції Львівщини. 23 вересня там з'явилася інформація про загибель трьох військових ЗСУ на Яворівському полігоні. Неправдиву інформацію вже встигла поширита низка ЗМІ, однак це фейк.



Інформація про загибель бійців ЗСУ неправдива

Через деякий час після того, як поліція виявила факти отримання несанкціонованого доступу до низки регіональних сайтів Нацполіції – вони стали недоступними. У поліції наголосили, що доступ до сайтів тимчасово припинено, а фахівці займаються усуненнями несправностей.

Крім того на фейсбук-сторінках поліції Львівщини та Херсону з'явилася інформація про спростування, щодо загибелі американських військових радників та бійців ЗСУ.