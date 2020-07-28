Компанія Garmin повідомила, що стала жертвою кібератаки. Деякі з програмних систем виявилися зашифрованими зловмисниками, через що більшість сервісів Garmin були недоступні протягом декількох днів.

Постраждалі системи зараз відновлюються, повна працездатність повернеться протягом декількох днів, повідомляє Business Wire.

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Що сталося

Власники пристроїв Garmin не могли синхронізувати тренування й активності з хмарним сервісом Garmin Connect і сторонніми сервісами, звернутися в підтримку, отримати доступ до веб-сайту і виконати інші дії. Під час простою ціна акцій компанії знизилася зі 102 до 94 доларів.

У компанії не уточнили подробиці кібератаки, але за даними джерел видання BeepingComputer, системи були захоплені за допомогою віруса-здирника WastedLocker. Він використовується російським хакерським угрупованням Evil Corp з травня 2020 року для атак на файлові сервери, служби баз даних, віртуальні машини й хмарні середовища компаній з метою отримання викупу.

Джерело BeepingComputer передало скріншоти, на яких зображені файли з зашифрованими файлами і розширенням .garminwasted. У файлах-записках з вимогою викупу вказані E-mail адреси з доменами сервісів Protonmail і Airmail.