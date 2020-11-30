Компанія Google повідомила про масштабне оновлення Google Pay. У додатку з'являться чимало нових функцій. При цьому вводять і нові обмеження, зокрема, це комісія 1,5% за миттєві грошові перекази.

Про зміни повідомили на офіційному блозі компанії Google.

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Організація витрат

При підключенні банківського рахунку або карти до Google Pay, додаток буде періодично відображати зведені дані про витрати і показувати аналітику, що допоможе в організації витрат.

Також Google Pay можна дати доступ до Gmail і Google Фото, тож сервіс зможе вивчати чеки і квитанції та додасть цю інформацію до звіту.

Організація витрат у Google Pay / Фото blog.google

Групові чати

Сервіс запускає групові чати, щоб розділити спільний рахунок, наприклад за вечерю, оренду тощо.

Групові чати в Google Pay/ Фото blog.google

Комісія за грошові перекази

Відправлення грошей на банківський рахунок чи карту через Google Pay раніше була безкоштовною. Але вже після оновлення такі переклади буде мати комісію (1,5% за транзакцію).

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При цьому перекази на прив'язаний банківський рахунок залишається безкоштовним.

"Переказ грошей на ваш банківський рахунок може зайняти 1-3 робочих дні. Переклади з дебетової картки зазвичай здійснюються миттєво. При переказі грошей з дебетової картки стягується комісія в розмірі 1,5% або 0,31 долара (в залежності від того, що більше)", – пояснили в Google виданню 9to5google.