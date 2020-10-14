Напередодні запуску оновленої версії магазину PlayStation компанія Sony вирішила побалувати геймерів розпродажем, приуроченим Геллоуіну. До 85% від базової вартості скинули сотні тайтлів – як нових, так і класичних.

Як це часто буває, власної сторінки розпродажу ще немає, проте з повним переліком уцінених тайтлів вже можна ознайомитися на сайті PS Prices, який відстежує знижки на ігри для PlayStation.

Не рпопустіть Представник Sony розібрав PlayStation 5 і показав консоль зсередини: відео

Ігри зі знижками в PS Store

Ось лише кілька вигідних пропозицій нової акції:

Concrete Genie – 499 гривень (-37%)

Days Gone – 608 гривень (-71%)

Death Stranding – 816 гривень (-57%)

Deus Ex: Mankind Divided – 142 гривні (-85%)

Devil May Cry 5 – 639 гривень (-20%)

Divinity: Original Sin II Definitive Edition – 719 гривень (-60%)

DOOM Eternal Deluxe Edition – 1559 гривень (-40%)

Fallout 4 GOTY – 599 гривень (-70%)

Fallout 76 – 479 гривень (-60%)

Hunt: Showdown – 455 гривень (-62%)

MediEvil – 399 гривень (-50%)

Mortal Shell – 806 гривень (-15%)

Othercide – 979 гривень (-30%)

Predator: Hunting Grounds – 629 гривень (-40%)

The Evil Within – 324 гривні (-50%)

The Evil Within 2 – 599 гривень (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 324 гривні (-50%)

Wasteland 3 – 1349 гривень (-25%)

Розпродаж триватиме до 29 жовтня, але деякі названі лоти будуть актуальні аж до 3 листопада. Пропозицією тижня стала Assassin's Creed Odyssey, яка протримається до четверга, 15 жовтня, її можна буде придбати зі знижкою в 75%, що становить 474 гривні.