Проти ночі 12 листопада за Києвом стався масштабний збій у роботі YouTube. У багатьох користувачів по всьому світу виникли проблеми із завантаженням відео.

Чимало людей у соцмережах повідомили, що відчувають проблеми з переглядом відео на YouTube. 24 канал також зауважив, що сервіс майже не працює. Згодом YouTube у твіттері підтвердив, що щось відбувається.

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Проблема, схоже, зачепила й інші служби, які використовують інфраструктуру YouTub - YouTube TV, фільми та телешоу, які користувачі купують через Google TV тощо.

Сайт YouTube завантажується нормально, але під час спроби переглянути відео довго крутиться колесо завантаження. Деякі відео починають працювати через кілька хвилин, деякі – ні.

Якщо у вас зараз виникають проблеми з переглядом відео на YouTube, ви не самотні – наша команда знає про проблему та працює над виправленням,

– написали представники сервісу у твіттері.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

DownDetector також показав величезну кількість звітів від користувачів про проблеми з YouTube – понад чверть мільйона скарг надійшли тільки за одну годину.

До слова Попередній значний збій у роботі відеохостингу траплявся у травні 2020 року