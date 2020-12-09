У Нідерландах двом мавпам передали зображення в мозок за допомогою імпланта. Тварини змогли бачити і розрізняти форми букв, не використовуючи зір.

Дослідники з Нідерландського інституту нейронаук створили імплант, який дозволяє транслювати зображення в мозок. Його успішно перевірили на двох мавпах. Дослідження опублікували в журналі Science, пише newscientist.

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Що відомо

Після вживлення пристрою тварини змогли "бачити" без очей. Вчені стверджують, що вперше досягли настільки високої чіткості зображення, не торкаючись сітківки ока.

Для цього дослідники підключили безліч електродів довжиною 1,5 міліметра прямо до зорової кори мозку мавп. Ті повинні були визначати фігури з точок без використання зору. Для цього їх заздалегідь натренували виконувати найпростіші завдання. Після вживлення імпланта макаки коректно розпізнали форми 16 букв, які передали їм в мозок за допомогою пристрою.

Спроби відновити зір за допомогою імплантів робили і раніше — їх вживляли в сітківку ока. Однак цей спосіб не спрацює для людей з пошкодженим зоровими нервами.

Метод нідерландських вчених дає можливість обійти первинні стадії обробки зображення в оці і зоровому нерві. Дослідники сподіваються таким чином відновлювати зір у людей з вродженою або набутою сліпотою за умови, що зорова кора їх мозку залишилася неушкодженою.

Можливості імплантів поки далекі від звичайного людського зору. Пристрої можуть забезпечити роздільну здатність у тисячу пікселів, тоді як око може розрізняти мільйони окремих пікселів.