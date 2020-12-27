Інтузіасти виявили патентну документацію Google, у якій описуються доволі цікаві рішення щодо дизайну нового смартфона. Користувачі вважають, що мовиться про апарат серії Pixel наступного покоління.

Схематичні зображення зазначені у патенті демонструють, що пристрій буде оснащено дисплеєм з вузькими рамками по всьому периметру. Причому у цього екрану немає ні вирізу, ні отвору для фронтальної камери, повідомляє PhoneArena.

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Що зміниться у наступному смартфоні Pixel

Імовірно, селфі-модуль розташується безпосередньо за дисплеєм. До речі, чутки про можливість появи смартфона Pixel з такою конструкцією раніше вже з'являлися в інтернеті, тож це може виявитися таки правдою.



Новий Pixel може отримати підекранну камеру

Основна камера новинки, судячи з патентних ілюстрацій, буде розташована в області квадратної форми з закругленими кутами. Вона об'єднає кілька датчиків камери, спалах і додаткові сенсори.

З чуток, описану конструкцію можуть отримати смартфони сімейства Pixel 6. Офіційний анонс апаратів даної серії очікується навесні наступного року: можливо, презентація відбудеться вже у березні. Компанія Google, втім, оприлюднену інформацію ніяк не коментує.