Одразу кілька країн у світі почали запроваджувати вакцинування від коронавірусу. А відтак, можна принаймні сподіватись, що ситуація з пандемією незабаром піде на спад. Та робітники, що зараз працюють віддалено, не дуже хочуть повертатись в офіси.

Принаймні про це свідчать результати опитування, яке провела компанія Cisco.

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При цьому 87% працівників проголосували, що навіть після відкриття офісів хочуть самі вирішувати де їм працювати – вдома чи в офісі.

Переваги віддаленої роботи

Як свідчить опитування, головними перевагами роботи з дому респонденти називають збільшення незалежності, так думають 63% опитаних. Ще 61% хочуть зберегти зростання темпів прийняття рішень.

66% опитаних заявили, що за минуле півріччя вони стали краще розуміти переваги і проблеми роботи вдома. Також 56% респондентів заявили, що щодня приділяють більше часу фізичним вправам. А ще 58% не хочуть багато часу проводити у транспорті.

В опитуванні про майбутнє трудових ресурсів взяли участь 10 тисяч респондентів з 12 країн Європи та Близького Сходу.