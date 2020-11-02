Медичний чат-бот наказав пацієнту вбити себе
В якості експерименту дослідники застосували чат-бот OpenAI GPT-3 в медичних цілях. Він звелів уявному пацієнту накласти на себе руки.
Медичний чат-бот на базі штучного інтелекту створила французька компанія Nabla, пише The Register.
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Що відбувається
Бот розроблений, щоб допомогти лікарям автоматизувати деякі завдання. Зокрема, він мав би аналізувати запити пацієнтів і пропонували рішення їхніх проблем. Таким чином хотіли тестувати здібності GPT-3 – алгоритму обробки природної мови від OpenAI.
Проте нестабільна та непередбачувана природа реакцій програмного забезпечення зробила його недоречним для взаємодії з пацієнтами в реальному світі, підсумувала команда Nabla. Причиною тому й стала ситуація, коли бот порекомендував уявному пацієнту убити себе.
Йому не вистачає наукових і медичних знань, які зробили б його корисним для медичної документації, діагностики, рекомендацій з лікування або будь-яких медичних питань і відповідей",
– зазначила команда Nabla в звіті.
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Що таке GPT-3?
Це гігантська нейронна мережа, укомплектована 175 мільярдами параметрів. Вона навчена на 570 Гб тексту, витягнутого з Інтернету і може писати вірші, статті, перекладати, розгадувати анаграми, вирішувати математичні приклади та завдання, пов'язані з текстом.
Сам розробник GPT-3 компанія OpenAI не підтримує використання штучного інтелекту в охороні здоров'я.
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