В якості експерименту дослідники застосували чат-бот OpenAI GPT-3 в медичних цілях. Він звелів уявному пацієнту накласти на себе руки.

Медичний чат-бот на базі штучного інтелекту створила французька компанія Nabla, пише The Register.

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Що відбувається

Бот розроблений, щоб допомогти лікарям автоматизувати деякі завдання. Зокрема, він мав би аналізувати запити пацієнтів і пропонували рішення їхніх проблем. Таким чином хотіли тестувати здібності GPT-3 – алгоритму обробки природної мови від OpenAI.

Проте нестабільна та непередбачувана природа реакцій програмного забезпечення зробила його недоречним для взаємодії з пацієнтами в реальному світі, підсумувала команда Nabla. Причиною тому й стала ситуація, коли бот порекомендував уявному пацієнту убити себе.

Йому не вистачає наукових і медичних знань, які зробили б його корисним для медичної документації, діагностики, рекомендацій з лікування або будь-яких медичних питань і відповідей",

– зазначила команда Nabla в звіті.

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