Від 5 жовтня сервіс єМалятко повністю переходить онлайн. Ще одна хороша новина для майбутніх батьків – висновок про народження дитини від сьогодні можна отримати в електронному режимі.

Запуск е-висновку про народження дитини анонсували в рамках Diia Summit, за яким стежить 24 канал.

До теми Електронне свідоцтво про народження з'явиться у Дії

Як працюватиме е-висновок про народження дитини

Електронний медичний висновок буде створювати лікар. При цьому номер висновку батьки отримують в смс.

Після цього потрібно внести інформацію про номер медичного висновку щодо народження свого малюка на порталі Дія та отримати всі послуги єМалятко.

Як відомо, медичне свідоцтво про народження є одним із обов'язкових документів, які потрібні для проведення державної реєстрації народження дитини.

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Ще одна важлива послуга, яка запрацювала у Дії, – це реєстрація місця проживання дитини до 14 років на Дії. Наразі ця послуга працює лише у двох містах: у Києві та Харкові. Однак, вже до кінця року послуга має запрацювати в усіх українських містах.

Презентація Дія 2.0: відео