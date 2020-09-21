Група дослідників з Університету Монаша у Мельбурні (Австралія) готується до проведення першої в історії медицини операції, під час якої пацієнтові планують відновити зір за допомогою імплантації в мозок імплантів. Таким чином, медики вперше зможуть успішно випробувати систему біонічного зору на людині.

Зараз вчені проводять підготовку до операції. Паралельно вони шукають фінансування для виробництва розробленої системи в глобальних масштабах, повідомляє Університет Монаша.

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Проєкт Gennaris Bionic Vision System було розпочато більше ніж десять років тому. За роки досліджень інженерам вдалося створити спеціальний головний убір, оснащений камерою, бездротовим передавачем, процесором і необхідним для обробки ПЗ.



Система біонічного зору Gennaris Bionic Vision System

У мозок користувача буде імплантований чіп розміром 9х9 міліметрів. У корпусі "шолома" відбувається обробка даних, які потім передаються на імплантати. Ті, в свою чергу, перетворюють отриману інформацію в електричні імпульси, "зрозумілі" нервовій системі і мозку людини.

Експерименти

В ході проведення експериментів у ролі перших піддослідних обрали овець. Їм проводили операції з імплантації імплантів, а потім спостерігали протягом дев'яти місяців. За 2700 годин використання системи жодна з десяти овець не відчула її негативного впливу на здоров'я. Дослідники планують надалі адаптувати технологію для лікування складних неврологічних проблем на кшталт паралічів або повної втрати можливості рухатися.