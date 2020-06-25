Китайська компанія Meizu нещодавно повідомила, що цьогоріч не випускатиме нових смартфонів. Схоже, виробник вирішив зосередитись на виробництві нових девайсів, зокрема розумного годинника.

Як передає Gizchina, вже у четвертому кварталі 2020 року компанія випустить оболонку Flyme for Watch для першого в історії компанії розумного годинника. Про це заявляють джерела.

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Що ще відомо

Про сам розумний годинник у Meizu нічого не кажуть. Та якщо наприкінці 2020 року компанія випустить фірмову оболонку, то можна припустити, що саме тоді нам покажуть і перший смарт-годинник від Meizu.

Також можна припустити, що Flyme – це оболонка, тож смарт-годинник від Meizu працюватиме на базі Android з можливістю встановлювати сторонні додатки.

Варто додати, що останнім часом справи у компанії Meizu йдуть не найкращим чином, то не варто очікувати, що цей розумний годинник вийде за межі Китаю.

Раніше також у Meizu заявили, що планують зосередити роботу над випуском пристроїв інтернету речей IoT.