Meizu готується випустити свій перший розумний годинник
Китайська компанія Meizu нещодавно повідомила, що цьогоріч не випускатиме нових смартфонів. Схоже, виробник вирішив зосередитись на виробництві нових девайсів, зокрема розумного годинника.
Як передає Gizchina, вже у четвертому кварталі 2020 року компанія випустить оболонку Flyme for Watch для першого в історії компанії розумного годинника. Про це заявляють джерела.
До теми Meizu більше не випустить жодного смартфона у цьому році
Що ще відомо
Про сам розумний годинник у Meizu нічого не кажуть. Та якщо наприкінці 2020 року компанія випустить фірмову оболонку, то можна припустити, що саме тоді нам покажуть і перший смарт-годинник від Meizu.
Також можна припустити, що Flyme – це оболонка, тож смарт-годинник від Meizu працюватиме на базі Android з можливістю встановлювати сторонні додатки.
Варто додати, що останнім часом справи у компанії Meizu йдуть не найкращим чином, то не варто очікувати, що цей розумний годинник вийде за межі Китаю.
Раніше також у Meizu заявили, що планують зосередити роботу над випуском пристроїв інтернету речей IoT.