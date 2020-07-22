Асортимент сучасних Android-смартфонів налічує безліч моделей, в тому числі ґаджети початкового рівня зі скромними технічними характеристиками. За даними інсайдерів, Google готується посилити вимоги до заліза нових мобільних пристроїв – незабаром багато хто з них зможе отримати лише Go-версію операційки, а деякі моделі і зовсім залишаться без фірмових сервісів пошукового гіганта.

Злита інсайдерами в мережу копія керівництва з налаштування смартфонів містить оновлені вимоги до заліза мобільних пристроїв, повідомляє Gizmochina.

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Нові вимоги Android

Згідно з документом, починаючи з четвертого кварталу 2020 року виробників ґаджетів з об'ємом оперативної пам'яті не більше 2 ГБ, які дебютували під управлінням Android 10 або Android 11, зобов'яжуть до установки Go-версії операційної системи.



Нові вимоги Google для мобільних пристроїв

Стандартну збірку "зеленого робота", таким чином, отримають лише апарати з трьома і більше гігабайтами оперативної пам'яті. Вказано в керівництві і мінімальний обсяг ОЗУ, при якому допускається встановлення Google Mobile Services – не менше 512 МБ.

Джерело зазначає, що випущені до зазначеного терміну апарати з 2 ГБ оперативної пам'яті і Android 10 на борту збережуть "повнорозмірну" версію ОС, яка не буде конвертована в Android (Go Edition).

Представники Google витік поки не прокоментували.