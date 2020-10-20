Sony планує оновити сайт PlayStation Store, який зараз, на думку компанії, виглядає застарілим. Корпорація поки не показувала новий дизайн свого цифрового магазину, але в інтернет вже витекли його перші скріншоти.

Користувач форуму ResetEra з ніком Lant_War опублікував скріншоти оновленого дизайну магазину PlayStation. Він не розкриває, як саме йому вдалося роздобути ці зображення. Справжні скріншоти чи ні лише доведеться розібратися, однак фірмовий стиль Sony помітний неозброєним оком.

Цікаво Sony назвала дату запуску нової версії PS Store: перелік товарів, які зникнуть з магазину

Зображення нового магазину PS Store

До речі, оновлення має вийти вже в найближчі дні – Sony планує представити його в період з 21 по 26 жовтня. Після апдейту з магазину пропадуть деякі товари для PlayStation 4, а також ігри для PlayStation 3, PlayStation Vita і PSP.

Повний перелік товарів, які зникнуть з PS Store:

Ігри та доповнення PlayStation 3;

Ігри та доповнення PSP (PlayStation Portable);

Ігри та доповнення PlayStation Vita;

Програми;

Теми;

Аватари.

Детальніше про те, що саме Sony прибере з віртуальних полиць цифрового магазину ви можете прочитати у нашому матеріалі.