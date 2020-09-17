Користувач твітера під ніком Fudge, який у минулому році публікував достовірну інформацію про продукти Apple, виклав фото і відео нібито бездротових повнорозмірних навушників AirPods Studio.

На фото Fudge зображені чорні навушники з великими продовгуватими амбушурами і сірою прокладкою у верхній частині.

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На відео можна побачити схожі навушники і чохол, але у білому кольорі.

Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Що відомо про навушники Apple

Редактор видання Bloomberg Марк Гурман раніше заявляв, що Apple працює над двома версіями AirPods Studio, одна з них є преміальною моделлю, інша ж нібито орієнтована на фітнес і буде виготовлена ​​з більш легких матеріалів.

Гурман розповідав про навушники у стилі ретро з амбушурами, які можуть повертатися для перетворення в компактний вид. Очікується, що AirPods Studio матимуть змінні амбушури і подушечки, які будуть магнітно прикріплятися до рами, дозволяючи користувачам змінювати їх, налаштовуючи пристрій на свій розсуд.

Крім того, AirPods Studio повинні включати в себе активне шумозаглушення, визначення орієнтації у просторі й інші фішки. Інформації про ціну й дату виходу нових навушників Apple поки немає. Можливо, їх покажуть разом з новими iPhone.