Компанія Google оголосила про велике оновлення фірмового Android-додатка Messages, що заміняє традиційний засіб відправки SMS. Крім розширення географії присутності, месенджер отримає ще одне важливе нововведення – функцію наскрізного шифрування повідомлень для забезпечення конфіденційності листування.

В офіційному блозі Google зазначено, що підтримка протоколу RCS для обміну повідомленнями тепер доступна користувачам додатка практично по всьому світу – в деяких інших країнах сервіс поки не працює.

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Компанія також заявила про початок бета-тестуванні функції шифрування для всіх сумісних Android-пристроїв - приєднатися до нього можуть всі бажаючі, які пройшли процедуру реєстрації.



Протоколу RCS доступний практично по всьому світу

Важливі моменти

Представники Google також відзначили, що для коректної роботи алгоритму обидва учасники бесіди повинні виконати кілька умов:

встановити останню бета-версію Google Messages;

активувати шифрування в налаштуваннях програми;

використовувати мережу Wi-Fi для спілкування за допомогою RCS.

Детальніше ознайомитися з особливостями протоколу можна на сайті компанії.