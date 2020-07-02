Яскравий метеор зафіксували у небі над Японією: відео
На сході Японії у регіоні Канто в небі побачили яскравий метеор. Це трапилось 1 липня приблизно о 17:30 GMT (20:30 за київським часом). Окрім яскравого спалаху, місцеві почули ще й гучний вибух.
Як інформує Arabnews.jp, до управління поліції Токіо надійшло чимало екстрених телефонних дзвінків від стривожених жителів.
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Деталі
Найбільше люди скаржились на гучний звук, схожий до вибуху. Деякі користувачі писали у соцмережах, що від гучного звуку в них трусились вікна.
Як розповів куратор міського музею Хірацука Даїчі Фуджі, що цей вогняний об’єкт летів із заходу на схід і був яскравішим, ніж повний місяць.
Чому був гучний звук
Він також припустив, що гучний звук спричинила ударна хвиля. Ймовірно, це був шматком дуже великої падаючої зірки, що потрапила на поверхню Землі і стала метеором.
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При цьому у Національній астрономічній обсерваторії кажуть, що зазвичай щомісяця на Землю падають кілька метеорів, однак часто люди їх просто не помічають.
Що таке метеор?Це явище, що виникає через згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл (наприклад, уламків комет чи астероїдів). Під час входження в атмосферу Землі більшість з них згорають.
Навіть ті, що долітають до землі, по дорозі істотно зменшують свою масу, тож до нас долітають тільки рештки, які зазвичай встигають охолонути.