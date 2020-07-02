На сході Японії у регіоні Канто в небі побачили яскравий метеор. Це трапилось 1 липня приблизно о 17:30 GMT (20:30 за київським часом). Окрім яскравого спалаху, місцеві почули ще й гучний вибух.

Як інформує Arabnews.jp, до управління поліції Токіо надійшло чимало екстрених телефонних дзвінків від стривожених жителів.

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Найбільше люди скаржились на гучний звук, схожий до вибуху. Деякі користувачі писали у соцмережах, що від гучного звуку в них трусились вікна.

A very bright #meteor, was spotted in the sky over the #Kanto region of eastern Japan around 2:30 a.m. Thursday (5:30 p.m. Wednesday GMT).https://t.co/DSukJ6cIRI pic.twitter.com/pH20ChofR3 — Arab News Japan (@ArabNewsjp) July 2, 2020

Як розповів куратор міського музею Хірацука Даїчі Фуджі, що цей вогняний об’єкт летів із заходу на схід і був яскравішим, ніж повний місяць.

It’s meteor season in the northern hemisphere (according to International Meteor Organisation). This Twitter user in Tokyo shared pretty amazing footage filmed from his balcony, saying he also heard a bang. #Meteorite #meteor #shooting_stars https://t.co/1PDU6wxKVd — Yuka Royer (@YukaF24) July 2, 2020

Чому був гучний звук

Він також припустив, що гучний звук спричинила ударна хвиля. Ймовірно, це був шматком дуже великої падаючої зірки, що потрапила на поверхню Землі і стала метеором.

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При цьому у Національній астрономічній обсерваторії кажуть, що зазвичай щомісяця на Землю падають кілька метеорів, однак часто люди їх просто не помічають.