31 жовтня у нічному небі над США помітили яскравий метеорит. Очевидці зробили чимало видовищних відео та активно діляться ними у соціальних мережах.

Інформація про метеорит розміщена на порталі The Watchers. Цей метеорит пронісся нічним небом над східною частиною США.

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Американське метеорне товариство (AMS) загалом отримало 247 повідомлень від свідків, які описували цей побачений об'єкт як дуже "яскравий". Повідомлення надходили від жителів з Іллінойсу, Індіани, Північної Кароліни, Огайо, Пенсільванії, Теннессі, Вірджинії, на півночі до Мічигану і на півдні до Джорджії.

Метеорит над США: відео

Як кажуть свідки, цей метеорит був набагато більшим, ніж будь-який такий об'єкт, який бачили раніше. Цей метеор рухалася з північного заходу на південний схід і була видна з району Франкфурта у Північний Мідлтаун, штат Кентуккі.

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