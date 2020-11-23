В Індонезії метеорит влетів прямо у дах житлового будинку. Його власник, місцевий трунар, виставив космічного гостя на продаж. І за один день став мільйонером.

Індонезійський трунар став мільйонером, після того як на його ділянку впав метеорит вартістю 1,4 мільйона фунтів стерлінгів. Про це повідомляє видання The Sun.

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Що відомо

33-річний Джошуа Хутагалунг знаходився у дворі, коли метеорит розміром з футбольний м'яч пробив дах його будинку і впав на веранду. Експерти стверджують, що космічному каменю вагою 2,2 кілограма близько 4,5 мільярда років.

Хутагалунг вже продав метеорит колекціонеру.

Я робив труну недалеко від будинку, коли почув удар, який затряс мій будинок. Неначе на нас впало дерево Він був занадто гарячим, щоб взяти його в руки, тому дружина підхопила його мотикою і занесла в будинок,

– згадує індонезієць.

За даними видання, цей об'єкт – вуглецевий хондрит. Він коштує 853 долари за грам.

За метеорит чоловік отримав суму, еквівалентну його 30-річному заробітку. Він планує витратити частину грошей на будівництво церкви.