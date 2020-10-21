Щороку на жовтень припадає період актвності зорепаду Оріоніди. Вже цієї ночі з 21 на 22 жовтня очікується пік цього яскравого метеорного потоку.

Загалом метеорний потік можна буде побачити до кінця жовтня, передає 24 канал.

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Коли і де дивитись

Пік метеорного поту Оріоніди вже почнеться вже сьогодні ввечері та триватиме всю ніч. Його можна буде побачити і українцям. якщо небо буде безхмарним. Під час піку зорепаду число метеорів сягає близько 20-ти на годину.

До речі, зараз Місяць перебуває на стадії зростання, тож він не надто яскравий. У такий період зорепад спостерігати значно простіше, адже потік яскравіше відображається у темному небі.

Також експерти радять спостерігати за Оріонідами півночі та на світанку, саме тоді "зірки, що падають" можна розгледіти найкраще.

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