Метеорний потік Оріоніди 2020: коли і де дивитись видовищний пік зорепаду
Щороку на жовтень припадає період актвності зорепаду Оріоніди. Вже цієї ночі з 21 на 22 жовтня очікується пік цього яскравого метеорного потоку.
Загалом метеорний потік можна буде побачити до кінця жовтня, передає 24 канал.
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Коли і де дивитись
Пік метеорного поту Оріоніди вже почнеться вже сьогодні ввечері та триватиме всю ніч. Його можна буде побачити і українцям. якщо небо буде безхмарним. Під час піку зорепаду число метеорів сягає близько 20-ти на годину.
До речі, зараз Місяць перебуває на стадії зростання, тож він не надто яскравий. У такий період зорепад спостерігати значно простіше, адже потік яскравіше відображається у темному небі.
Також експерти радять спостерігати за Оріонідами півночі та на світанку, саме тоді "зірки, що падають" можна розгледіти найкраще.
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Що відомо про зорепад Оріоніди?Цей метеоритний потік отримав свою назву від сузір'я Оріон, в якому розміщена область вильоту метеорів (радіант). Оріоніди – це швидкі метеори, що залишають сліди.
Довші смуги з’являються далеко від радіанта, тому аби побачити ці метеори потрібно деякий час вдивлятись в небо.