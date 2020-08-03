Щороку земляни мають змогу побачити один із найяскравіших метеоритних потоків року – зорепад Персеїди. Період його активності традиційно припадає на кінець липня – та практично весь серпень.

Як передає 24 канал, метеорний потік Персеїди щороку з'являється з боку сузір'я Персея. Зорепад утворюється в результаті проходження Землі через шлейф часточок, які випускає комета Свіфта-Таттла.

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Ці дрібні часточки згорають в атмосфері Землі, тож ми бачимо яскраві спалахи, які й називаємо зорепадом.

Коли і де дивитись

Наразі метеоритний потік вже почав свою активність. Триватиме метеорний потік до 24 серпня. При цьому максимальна активність зорепаду відбуватиметься в ніч з 12 на 13 серпня. Тоді за годину можна побачити близько 60 спалахів.

Побачити зорепад можна у нічному небі. Потік досить активний та яскравий, тож "падіння зірок" можна буде побачити неозброєним оком. Головне, що погода не підвела.

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Експерти кажуть, що найбільша кількість метеорів відбувається в останню годину перед світанком.