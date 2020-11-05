Дослідники з 2007 року фіксують швидкі радіоспалахи, однак у 2020 році вони вперше визначили джерело FRB 200428 в межах Чумацького Шляху. Вчені опублікували результати аналізу спостережень за магнітаром SGR 1935+2154, та зробили висновок, що саме він став джерелом подібних імпульсів. За словами астрономів, випромінювання може генеруватися всередині магнітосфери нейтронної зірки.

Результати спостереження фахівці опублікували у звіті на сатйі Nature.

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Про що йде мова

Радіоспалахи – це короткі але потужні радіоімпульси позаземної природи, які можуть випромінювати в 100 мільйонів разів більше енергії, ніж Сонце. Раніше їх виникнення пов'язували як з нейтронними зірками, так і з бліцарами і розпадом аксіонних міні-кластерів.

У 2018 астрономи вперше припустили, що повторні радіоімпульси від джерела FRB 121102 могли виникнути у намагніченому середовищі пульсара або чорної діри. Аналогічні сигнали фіксувалися в областях активного зореутворення в далеких галактиках або в масивних галактиках з помірним темпом зореутворення.

Найближчим до Землі джерелом швидких радіоспалахів вважався FRB 180916.J0158+65. Але у квітні 2020 року в нашій галактиці на відстані 30 тисяч світлових років від Сонця був зафіксований імпульс FRB 200428 зі спалахом рентгенівського випромінювання, морфологія якого нагадувала швидкий радіосплеск від магнітара SGR 1935+2154. Його знайшли за допомогою радіотелескопу CHIME в обсерваторії Радіоастрофізики Домініона в Колумбії.

Радіоспалах FRB 200428 складався з двох сплесків тривалістю 0,58 і 0,33 мілісекунди з інтервалом в 28,91 мілісекунди. Середнє значення потоку випромінювання склало 1,5×106 Янських в мілісекунди. Енергія сплеску на частотах від 400 до 800 мегагерц становить приблизно 3×1034 ерг. Це на три порядки вище, ніж енергія мілісекунд радіосплеску від джерела в Чумацькому Шляху, але менше, ніж енергія позагалактичних швидких радіосплесків. Однак подібний сплеск на відстані менше 12 мегапарсеків було б неможливо відрізнити від типового швидкого радіосплеску.



Потенційний механізм утворення швидких радіоспалахів

У інших відомих магнітарів подібних сплесків не виявлялося. У випадку з SGR 1935+2154 астрономи схиляються до того, що радіоімпульс генерується всередині магнітосфери активного магнітара. Цей процес подібний до того, як ми генеруємо радіохвилі на Землі.

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Що це означає

Вперше у вчених з'явилися прямі докази того, що магнитари дійсно є джерелами швидких радіоімпульсів. Тепер їм залишилося відновити точний процес виникнення швидких сплесків.