Компанія Xiaomi офіційно представила нову телевізійну приставку, яка отримала назву Xiaomi Mi Box 4S Pro. Це покращена версія раніше анонсованої Xiaomi Mi Box 4S, причому зовні приставки не відрізняються.

Особливості ґаджета

Приставка Xiaomi Mi Box 4S Pro підтримує декодування відео з роздільною здатністю 8K, приставка отримала роз'єм HDMI 2.1, обсяг флеш-пам'яті збільшений до 16 ГБ (оперативної пам'яті залишилося 2 ГБ), так що тепер користувачі можуть завантажувати додаткові програми, зазначає 24 канал.

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Xiaomi Mi Box 4S Pro працює під управлінням операційної системою MIUI For TV і поставляється з пультом дистанційного керування, який дозволяє давати голосові команди. Ви також можете керувати іншими розумними пристроями за допомогою голосового пульта дистанційного керування.



Оновлена ТВ-приставка Mi Box 4S Pro

Приставка отримала модуль BLE low energy (Bluetooth 4.1), двохдіапазонний Wi-Fi, підтримку Dolby Audio і DTS-HD, а також роз'єм USB для відтворення контенту з зовнішніх накопичувачів.

Ціна приставки

Xiaomi Mi Box 4S Pro пропонується за ціною 60 доларів (1 706 грн).