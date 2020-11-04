Компанія Xiaomi показала недорогий ноутбук Mi Notebook 14 з Intel Core i3. В цю серію також входять нещодавно випущені моделі з процесорами i5 та i7.

Xiaomi планує випустити ще один ноутбук Mi Notebook 14, пише представник індійського офісу компанії. Пристрій отримає дещо скромніші характеристики, ніж попередні моделі.

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Що особливого

У новій версії буде використовуватися процесор Intel Core i3 десятого покоління, обсяг SSD-накопичувача складе 256 ГБ. Корпус металевий, а маса ноутбука складе 1,5 кілограма. На відміну від попередніх моделей, ця має вбудовану веб-камеру.

У випущених раніше моделях Mi Notebook 14 і Mi Notebook 14 Horizon Edition встановлені процесори Intel Core i5 і Core i7 відповідно, а вбудованої веб-камери не було – зовнішня камера Mi Webcam HD додавалась окремо.

Ціна

З урахуванням "здешевленого" дизайну і характеристик можна очікувати, що нова модель Mi Notebook 14 коштуватиме мешне. На старті приблизно 470 доларів (14 400 гривень).

Дата випуску цього ноутбука поки не оголошена.