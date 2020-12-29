Каталог комп'ютерної периферії бренду Xiaomi поповнила чергова новинка – миша Mi Portable Mouse 2. Відмінними рисами бюджетного аксесуара стали підтримка двох бездротових інтерфейсів для підключення до ПК та інших смарт-пристроїв, а також значний навіть за мірками професійних моделей час роботи без підзарядки.

Особливості Mi Portable Mouse 2

Завдяки можливості з'єднання по Bluetooth і радіоканалу 2,4 ГГц пристрій може встановити сполучення з двома різними комп'ютерами і перемикатися між ними простим натисканням кнопки, повідомляє 24 канал. Mi Portable Mouse 2 також має можливість регулювання чутливість сенсора – 1200, 1800, 2400 і 4000 dpi.

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Корпус аксесуара виконаний з алюмінієвого сплаву, а кнопки мають низький рівень шуму при роботі. За запевненням Xiaomi, однієї зарядки пристрою досить для експлуатації протягом року. Коли рівень заряду становить менше 10%, миша сигналізує про необхідність зарядки червоним світлом. Новинка також автоматично переходить в режим енергозбереження у моменти, коли її не використовують.



Мишка Mi Portable Mouse 2 від Xiaomi

Ціна

Вартість Xiaomi Mi Portable Mouse 2 в Китаї становить 12 доларів (≈340 гривень).