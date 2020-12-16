Китайська компанія Xiaomi анонсувала новий пристрій для читання електронних книг. Це Mi Reader Pro, оснащений дисплеєм на електронному папері з фронтальною настроюється підсвічуванням.

E Ink-екран отримав діагональ 7,8 дюйми з роздільною здатністю 1872x1404 точки. Підсвічування передбачає 24 рівня яскравості, а також можливість зміни температури кольору, пише fonearena.

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Деталі новинки

Рідер оснащено процесором з чотирма ядрами і 2 гігабайтами оперативної пам'яті. Вбудований флеш-модуль розрахований на зберігання 32 гігабайти інформації.



Xiaomi Mi Reader Pro / Фото Xiaomi

За можливості бездротового обміну даними відповідають Wi-Fi і Bluetooth 5.0. В якості програмної системи встановлено операційну систему Android 8.1 Oreo.

Акумуляторна батарея ємністю 3200 мАг з підзарядкою через симетричний порт USB Type-C. Пристрій вміщено в корпус товщиною всього 7 міліметрів, а вага становить приблизно 250 грамів.

Ціна

В даний час електронна книга Xiaomi Mi Reader Pro доступна для замовлення за орієнтовною ціною 170 доларів США (4 720 гривень). Надалі вартість зросте до 200 доларів 5551 гривня.