Mi TV 4A Horizon Edition: нова лінійка дуже доступних телевізорів від Xiaomi
Компанія Xiaomi випустила нову лінійку телевізорів Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition. Новинки мають діагоналі 32 і 43 дюйма і вирізняються дуже доступною ціною.
Фото новинок оприлюднено на Twitter-сторінці Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν.
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Детальніше
Телевізори отримали екрани з дуже вузькими рамками. Роздільна здатність молодшої моделі становить 1366х768 пікселів, старшої – 1920х1080 пікселів.
Новинки працюють на базі 4-ядерної однокристальної системи з ядрами Cortex-A53 і графічним процесором Mali-540. Вони оснащені гігабайтом оперативної та 8 ГБ флеш-пам'яті.
Обидва пристрої працюють на базі Android TV 9 з фірмовою оболонкою PatchWall. Телевізори оснащені трьома роз'ємами HDMI, двома USB, RJ45 і стандартним 3,5-мм роз'ємом для навушників.
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Моделі отримали 20-ватні стереодинаміки з підтримкою DTS-HD, Wi-Fi 802.11 b / g / n і Bluetooth 4.2.
Ціни
- Молодша модель Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition коштує 185 доларів (5 100 гривень).
- За Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition з 43 дюймами треба заплатити 315 доларів(8 700 гривень).