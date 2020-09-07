Компанія Xiaomi випустила нову лінійку телевізорів Xiaomi Mi TV 4A Horizon Edition. Новинки мають діагоналі 32 і 43 дюйма і вирізняються дуже доступною ціною.

Фото новинок оприлюднено на Twitter-сторінці Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν.

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Телевізори отримали екрани з дуже вузькими рамками. Роздільна здатність молодшої моделі становить 1366х768 пікселів, старшої – 1920х1080 пікселів.

Новинки працюють на базі 4-ядерної однокристальної системи з ядрами Cortex-A53 і графічним процесором Mali-540. Вони оснащені гігабайтом оперативної та 8 ГБ флеш-пам'яті.

Mi TV 4A Horizon Edition (32) and Mi TV 4A Horizon Edition (43) launched in India. #Xiaomi #mitv4ahorizon pic.twitter.com/qdtmHtHY5K — Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν (@RaghavTechie) September 7, 2020

Обидва пристрої працюють на базі Android TV 9 з фірмовою оболонкою PatchWall. Телевізори оснащені трьома роз'ємами HDMI, двома USB, RJ45 і стандартним 3,5-мм роз'ємом для навушників.

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Моделі отримали 20-ватні стереодинаміки з підтримкою DTS-HD, Wi-Fi 802.11 b / g / n і Bluetooth 4.2.

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