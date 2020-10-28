Mi Watch Lite: компанія Xiaomi готує новий смарт-годинник
Xiaomi анонсувала смарт-годинник Mi Watch Lite з дисплеєм на 1.4 дюйма і функцією цілодобового моніторингу пульсу. Це спрощена версія показаного в минулому році Mi Watch.
Сьогодні стало відомо, що новий годинник Xiaomi пройшов сертифікацію під назвою Mi Watch Lite, повідомляє Мysmartprice.
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Деталі новинки
Згідно з даними індійського видання, годинник отримає квадратний сенсорний HD-дисплей на 1.41 дюйма. В ньому буде доступне автоматичне регулювання яскравості. Крім того, в документах говориться, що гаджет отримає функцію цілодобового моніторингу пульсу, захист від води, та підтримку спортивних режимів. Акумулятор очікується на 230 мАг. Новинка буде сумісна з Android і iOS-пристроями.
Розумні годинники Redmi будуть оснащені фірмовою операційною системою MIUI for Watch, побудованої на основі Android, яка підтримує завантаження і установку додатків.
Mi Watch Lite / фото Xiaomi
Також вони можуть підтримувати віртуальні карти eSIM для забезпечення можливості здійснення дзвінків незалежно від смартфона, вихід в інтернет за допомогою 4G, а також інтелектуальний зв'язок з усією екосистемою пристроїв Xiaomi.
Враховуючи, що Redmi скоро збирається випустити серію смартфонів Redmi Note 10, не виключено, що розумні годинники Redmi з'являться одночасно з ними.
Ціна та коли чекати
Коштувати Xiaomi Mi Watch Lite будуть менше 185 доларів (близько 5 300 гривень). Поки невідомо, коли вони вийдуть на ринок.