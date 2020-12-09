Компанія Microsoft розпочала розгортання нової функції в стабільних версіях свого браузера Edge. Мова йде про пошук з бічної панелі, функції, яка була анонсована ще в травні на конференції Microsoft Build.

Нова функція дозволить здійснювати пошук потрібної інформації, не покидаючи поточну сторінку. Досить виділити якесь слово або частину тексту на сторінці, щоб з'явилося контекстне меню. Вибравши відповідний пункт, браузер запустить пошук, результати якого відобразяться в бічній панелі. Про це пише Windows latest.

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Детальніше про нововведення

В якості пошукової системи використовується Bing і змінити її, принаймні в поточній версії браузера, не можна.



Нова функція у браузері Edge / Скріншот 24 каналу

Даний інструмент буде корисним, якщо вам потрібна додаткова інформація з якогось питання, що згадується на сторінці, яку ви переглядаєте. Можна швидко сформувати запит, виділивши потрібну частину тексту, і отримати доступ до потрібних даних в бічному вікні.



Нова функція у браузері Edge / Скріншот 24 каналу

Однак, якщо спробувати перейти за посиланням, яке видасть бічна панель, браузер все одно відкриє нову вкладку.

Поширення функції почалося без будь-яких офіційних заяв. Ймовірно, для її широкого розгортання Microsoft буде потрібен якийсь час. Згідно з наявними даними, пошук в бічній панелі стане доступний користувачам браузера Edge для платформ Windows 10, Windows 7 і macOS.