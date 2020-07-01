Microsoft доклала чимало зусиль, щоб вивести свій повністю перероблений браузер Edge на друге місце у світовому рейтингу популярності. Але як виявилося, допрацьовувати ще чимало: на днях компанія офіційно визнала проблему з додатком, через яку деякі користувачі втратили можливість перегляду роликів на YouTube.

У службу підтримки корпорації почали надходити повідомлення про помилку при запуску відео на YouTube, розповідає 9to5google.

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Що "зламалося"

Під час перегляду YouTube через браузер Edge у всіх "потерпілих" на екрані з'являвся напис: "Сталася помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше". Як з'ясувалося, з такою проблемою зіткнулися користувачі, що використовують розширення для блокування реклами AdBlock (в тому числі версію Plus) або "Adblock для Youtube". Примітно, що проблема проявилася лише в Edge – в інших браузерах аналогічний аддон працює коректно.



Під час перегляду відео з увімкненим adblock YouTube часто видає помилку

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Реакція компанії

Microsoft визнала існування проблеми і заявила, що працює над усуненням несправності. В ролі тимчасового вирішення представники техпідтримки компанії запропонували користувачам додатка відключити розширення та продовжити перегляд YouTube без нього, перезавантаживши сторінку.