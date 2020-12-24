Microsoft і студія Asobo оголосили про випуск оновлення для авіасимулятора Microsoft Flight Simulator, яке додало в гру підтримку гарнітур віртуальної реальності. З їх допомогою можна ще глибше вжитися в роль пілота.

VR-режим в Microsoft Flight Simulator безкоштовний. Microsoft і Asobo Studio забезпечили підтримку шоломів різних виробників, щоб охопити максимально можливу аудиторію, йдеться на сайті Xbox Wire.

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Що відомо

Microsoft Flight Simulator створювався, як заявляють розробники, заради трьох основних цілей: реалістичності, точності і достовірності. Одним зі шляхів їх досягнення є підтримка функції віртуальної реальності, яку можна використовувати з VR-шоломом для ПК.

Активність і залученість спільноти любителів симуляторів допомогла нашій команді визначити підхід до побудови віртуальної реальності. Наші користувачі залишаються цінними партнерами в процесі розробки, поліпшення і додавання нових можливостей в наш симулятор. Ми вирішили використовувати функцію VR в Microsoft Flight Simulator саме завдяки прямому зворотному зв'язку від гравців і з нетерпінням чекаємо подальших порад щодо поліпшення гри,

— заявив керівник розробки Йорг Нойманн.

Студії хотіли забезпечити доступ для якомога більшої кількості користувачів віртуальної реальності, тому адаптували оновлення для максимальної кількості пристроїв. Це шоломи Windows Mixed Reality (в тому числі HP Reverb G2), Oculus, Valve і HTC.

Для доступу до функції VR необхідно встановити свіже оновлення Microsoft Flight Simulator.

Для того, щоб отримувати відгуки про нову функцію, відкрили спеціальний розділ на офіційному форумі. Там можна поділитися своїми враженнями або знайти відповідь на різні питання.

Microsoft Flight Simulator поки що можна оцінити на ПК. До Xbox Series X і S симулятор польотів добереться влітку 2021 року.