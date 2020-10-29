Чергове оновлення Windows 10 у 2021 році принесе користувачам не лише функціональні зміни, а й оновлений дизайн. У рамках проєкту під назвою Sun Valley операційна система отримає модернізоване меню "Пуск" і отримає помітні зміни в інтерфейсі інших ключових елементів.

Як зазначає WindowsCentral, десктопна ОС отримає поліпшені анімації і буде приведена до єдиної концепції дизайну інтерфейсу по аналогії з Windows 10X.

Цікаво Windows 10X позбувся важливої функції повноцінної операційки

Які зміни очікують Windows 10

Зокрема, очікуються оновлення зовнішнього вигляду і функціональності панелі завдань, модифікований інтерфейс "Провідника" і широке впровадження бібліотеки WinUI в оболонку Windows і штатні додатки.

Крім того, оновленої ОС приписують глибшу підтримку темного інтерфейсу оформлення на рівні системи. Sun Valley увійде в велике осіннє оновлення 21H2 Cobalt. Проєкт продовжить впровадження округлених кутів вікон як в додатках, так і в інших елементах графічної оболонки відповідно до концепції Fluent Design.



Оновлення отримає клавіатура та інші програми системи

За наявною інформацією, більша частина зазначених змін буде внесена в код Windows 10 до червня 2021 року. Після завершення інсайдерського тестування реліз Cobalt імовірно відбудеться восени наступного року.