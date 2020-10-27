Microsoft вже перестала підтримувати свій старий браузер Internet Explorer, проте користувачі відмовляються переходити на більш сучасний варіант. Тому розробники вигадали новий спосіб як їх до цього спонукати.

Остання версія Internet Explorer була випущена ще у 2013 році. З тих пір компанія Microsoft встигла оголосити про припинення його підтримки та випустити заміну – Edge. Проте й досі не всі користувачі готові відмовитись від звичного браузера. Тому розробник вирішив вдатися до радикальних заходів, повідомляє Еngadget.

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Що відомо

Коли компанія випустить наступну версію свого браузера Edge, що має відбутися у листопаді, користувачі Internet Explorer не зможуть отримати доступ до 1156 веб-сайтів, включаючи такі популярні, як YouTube, Twitter, Instagram та ESPN. Натомість їм буде запропоновано переходити на ці веб-сайти за допомогою більшого сучасного браузера Microsoft Edge на основі Chromium.

Список сайтів зберігається у файлі DLL, який Microsoft додав до інсталяцій Edge протягом літа. IE завантажує файл через плагін, який потім відстежує, які веб-сайти ви відвідуєте через браузер. Коли ви перейдете до одного з сайтів зі списку, то отримаєте наступне повідомлення: "Вас перенаправили на Microsoft Edge, де ви можете безперервно продовжувати перегляд. Якщо ви зустрінете сайт, якому потрібен Internet Explorer, ви можете завантажити його в режимі Internet Explorer, навіть не виходячи з Microsoft Edge".

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Незважаючи на те, що Microsoft припинила підтримку Internet Explorer, багато користувачів продовжують працювати з ним. За даними StatCounter, у вересні 2020 року браузер Internet Explorer займає 1,19% частки ринку браузерів.