Microsoft опублікувала заяву про припинення підтримки Internet Explorer 11 – останнього представника класичної лінійки фірмових браузерів софтмейкера. Компанія вже оголосила терміни, протягом яких буде здійснено офіційний перехід IE 11 в сегмент застарілих додатків.

30 листопада 2020 року з браузером Internet Explorer 11 перестане працювати популярний сервіс Microsoft Teams. Що стосується працездатності інших додатків Microsoft, а також пакету Microsoft 365, то вони перестануть підтримувати взаємодію з IE 11 починаючи з 17 серпня 2021 року, повідомили в блозі компанії.

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Чого чекати користувачам

За словами представників Microsoft, припинення онлайн-підтримки означає, що користувачі можуть зіткнутися з непрацездатністю деяких функцій, або нестабільною роботою сервісів. Не виключена і повна втрата доступу до служб компанії за допомогою застарілого браузера.



Поступове припинення підтримки браузера

Одинадцята версія браузера дебютувала разом з операційною системою Windows 8.1 у жовтні 2013 року і стала останньою в лінійці. Рішення про припинення подальшої онлайн-підтримки представники Microsoft пояснили кардинальною зміною веб-стандартів і переходом на більш сучасний Microsoft Edge.