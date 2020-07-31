Програмний антивірус Windows Microsoft Defender відніс популярну програму CCleaner до таких, які є потенційно небажаними. В компанії переконані, що програма вводить користувачів в оману.

Про це сказано на офіційній сторінці Microsoft Security Intelligence. У Microsoft кажуть, що це програмне забезпечення показує дає неточну і перебільшену інформацію про стан операційної системи, сказано у блозі компанії.

Цікаво Mozilla "врізала" функціональність браузера Firefox для Android

У чому річ

Як пояснюють у компанії, потенційно небажаною програмою називають тільки безкоштовну версію CCleaner.

Причиною називають додатковий софт, який не потрібно для роботи самого CCleaner, проте пропонується до установки.

"Хоча самі додатки є законними, додаткова комплектація програмного забезпечення, особливо продуктами інших постачальників, може призвести до його несподіваної активності. Вона, в свою чергу, здатна негативно вплинути на роботу комп'ютерів", – кажуть експерти Microsoft.

Що кажуть розробники CCleaner

У Piriform, що створили CCleaner, називають рішення Microsoft необґрунтованим. Зараз між представниками компаній ведуться переговори з метою вирішити проблему незабаром.