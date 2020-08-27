Одна з характерних особливостей графічного інтерфейсу останніх версій операційної системи Windows – суворе оформлення вікон і спливаючих меню відповідно до концепції розробників. Але, схоже, що Microsoft вирішила "освіжити" звичний зовнішній вигляд Windows 10 – компанія вже почала вносити зміни в її дизайн.

Компанія прийняла рішення відмовитися від гострих кутів всіх елементів інтерфейсу, включаючи діалогові вікна і меню, замінивши їх на закруглені краї, повідомляє Tech Radar.

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За останні кілька днів Microsoft випустила оновлення для штатних додатків "Карти", "Калькулятор", "Фільми та ТВ", "Календар", "Зображення" та "Нотатки" і зміни інтерфейсу вже помітні в цих додатках.

Надалі Microsoft повністю відмовиться від концепції інтерфейсу Metro UI, який дебютував з операційною системою Windows 8, а також мобільною версією Windows Phone, визнавши її дизайн застарілим. Не виключено, що софтмейкер внесе такі зміни і в інтерфейси офісного пакету Office 365, а також ігрової консолі Xbox.

Нова концепція Fluent Design

Раніше компанія продемонструвала концепцію Fluent Design, що передбачає низку помітних змін інтерфейсу Windows 10 з метою її "полегшення".